شكرا لقرائتكم خبر عن هشام خرما يحيي حفلاً غنائياً بدار الأوبرا المصرية أواخر الشهر الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموسيقارهشام خرما لإحياء حفلا فنيا يطل من خلاله على الجمهورمن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك مساء الخميس الموافق 31 أكتوبرالحالي.

واحتفى خرما مؤخرًا بإطلاق ألبومه الموسيقي الجديد "كن"، والذى عكف على العمل عليه قرابة 3 سنوات منذ إطلاق ألبومه الأول "اليقين"، ويجسد في الألبوم الجديد رؤيته الموسيقية "المتطورة"، فبعد غوصه في فكرة "اليقين في تحقيق حلمه أن تصل موسيقاه للعالم"، وصل في الألبوم الثانى لمرحلة "اكتمال رؤيته الموسيقية" و"أن يكون كما يريد وأن يخلق موسيقى كما يشاء" ومن استوحى شعار الألبوم "كن ما تريد.. كن ما تحب"، وضم فى جعبته 10 مقطوعات موسيقية، أطلق منها كليب الأغنية الرئيسية "كن"، بشكل فيديو كليب تم تصويره بالكامل فى آيسلندا، ويعد بذلك أول فنان مصرى وعربى يصور فيديو كليب هناك.

ويعتبر خرما من أبرز أيقونات الموسيقى الإلكترونية بمصر، وحقق نجاحًا جماهيريًّا واسع المدى مع بدايات رحلة مشروعه الخاص الذي تمخض عنه إطلاق أول ألبوماته الموسيقية «اليقين»، ومن أشهر أعماله الغنائية «سهلة وبسيطة»، و«شوف بقلبك» و«فى الملكوت» وموسيقى بروموهات منتدى شباب العالم، وأطل مؤخرًا بأحدث أغانيه «يومين» بمشاركة النجم هانى عادل.