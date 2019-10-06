هيدي كرم رفقة خطيبها وماريتا الحلاني "ميني ماوس".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

رانيا الملاح

نشرت الفنانة رانيا الملاح صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان صيفي أمام سيارة فارهة.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة تشبه شخصية "ميني ماوس"، إحدى الشخصيات الكارتونية الشهيرة لـ"ديزني".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان صيفي مشجر.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية نظارة شمسية.

هيدي كرم

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نشرت الفنان هيدي كرم صورة رومانسية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، جمعتها بخطيبها عصام عبد العزيز.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود اللون.

مينا مسعود

نشر النجم العالمي مينا مسعود صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال مميزة، أمام سيارة.

حسين الجسمي

نشر المطرب حسين الجسمي صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها يحتضن طفلة في إحدى حفلاته.

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها يحتضن كلبه داخل منزله.