بالفيديو والصور| بكاء حماقي ومتسابقة الكرسي المتحرك.. أبرز لقطات ثالث حلقات "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

عرضت اليوم السبت ثالث حلقات برنامج اكتشاف المواهب "THE VOICE" في موسمه الخامس، الذي يعرض على شاشة "MBC" مصر.

الخليج 365 يرصد لكم أبرز لقطات الحلقة الثالثة:

وئام رضوان

قدمت وئام على كرسيها المتحرك أغنية إنجليزية، لفتت أنظار أعضاء اللجنة، التي تعاطفت مع حالتها.

مست وئام مشاعر الفنان محمد حماقي، الذي جلس على مقعده وانهار في البكاء، وذهبت إليه المطربة أحلام لتهدئته، قبل أن تختاره وئام لتكون ضمن فريقه.

أريج إيشوع

ضمت الفنانة سميرة سعيد، المتسابقة السورية أريج لفريقها، التي أبدعت بغناء "مستنياك" للفنانة عزيزة جلال.

وقد أشادت الديفا بالمتسابقة، وقالت: "الله على الإحساس، صوتك هادئ ودخل القلب".

إيمان عبدالغني

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في اللحظات الأخيرة من أدائها "الحب كدة" للفنانة الراحلة أم كلثوم، التفت للمتسابقة المصرية إيمان عبد الغني، الفنانة الإماراتية أحلام، التي أشادت بموهبتها وأثنت عليها.

عاصم سلام

أنقذ الفنان محمد حماقي المتسابق السعودي عاصم سلام من الخروج، بضمه إلى فريقه.

أسماء الشريف

اختار الفنان محمد حماقي أيضًا المتسابقة أسماء الشريف للانضمام إلى فريقه.

كما انضم إلى فريق الفنانة سميرة سعيد في حلقة اليوم كل من كلارا عطالله، أريج إيشوع، وأحمد عبدالعزيز.

واختارت الفنانة أحلام كل من إيمان عبدالغني، وياسمين.

وضم فريق راغب يوسف هناد، دعاء لحياوي، وميشال شلهوب.

ويضم فريق حماقي إلى جانب وئام رضوان، ماهر سامي، عاصم سلام، وأسماء الشريف.

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