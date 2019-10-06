فيديو| متسابقة على كرسي متحرك تبهر لجنة "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: خطفت المتسابقة المغربية وئام رضوان قلوب أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "THE VOICE"، في ثالث حلقاته اليوم. قدمت وئام على كرسيها المتحرك أغنية إنجليزية، لفتت أنظار أعضاء اللجنة، التي اختارت وئام منهم الفنان محمد حماقي لتكون ضمن فريقه. الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".

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