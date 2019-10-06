16 أكتوبر.. مسار إجباري في كايرو جاز

يحيي باند مسار إجباري يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري، حفل شبابي في كايرو جاز كلوب 610، بمدينة الشيخ زايد. بمدينة الشيخ زايد. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. Advertisements يذكر أن باند مسار إجباري طرح سابقًا ألبوم بعنوان "الألبوم"، ويحتوي على 9 أغاني وهم: "للحزن أصول"، "فاكرة"، "كائن فضائي"، "صياد"، "نضرني"، "نهايات الحكاوي"، "ماتحاسبش"، "مساومات"، "مطلوب حبيب".

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