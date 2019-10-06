فيديو.. تامر حسني لـ خالد منيب: "ربنا يكرمك وتكمل مشوار عامر"

وجه النجم تامر حسني رسالة للفنان خالد منيب نجل الفنان الراحل عامر منيب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعرب النجم تامر حسني عن شدة إعجابه بصوت الفنان خالد منيب، قائلًا: "قدمت في حفلتي الفنان الصاعد خالد منيب ابن أخي الفنان الراحل عامر منيب كل الدعم ليك يا خالد

ربنا يكرمك و تكمل مشوار عمك وتفرّح والدك و والدتك الكرام بنجاحك".

وكان خالد منيب شارك النجم تامر حسني بغناء أغنية "ناويلي على ايه"، وذلك في من خلال حفل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي أقيم يوم الجمعة من شهر أغسطس

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الماضي.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم تامر حسني لعرض فيلمه "الفلوس"، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد ماروق، وبطولة كل من زينة، أحمد فتحي، نانسي صلاح، محمد سلام، جوهرة، أحمد السقا، علي ربيع، زيزو، ويزو، خالد الصاوي، كميل سلامة، عائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، ومن المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي 2020.