تراند اليوم : السينما المصرية ترصد لحظات بطولة الجيش المصري في سيناء – فيديو

بقلم- أميرة علي

في الخامس والعشرين من شهر أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها بالكامل من المحتل الإسرائيلي، ليكون هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية.

في الذكرى السنوية لنصر السادس من أكتوبر، الذي تحل ذكراه السبت، يجلس الجميع أمام شاشات التلفاز لرؤية أفلامهم المفضلة التي حاولت توثيق ورواية ما جرى قبل وبعد وأثناء الحرب.

“الرصاصة لا تزال في جيبي”

تدور قصة الفيلم حول لجوء المجند الشاب محمد إلى غزة عند أحد الفلسطينيين من الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم.

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج عام ١٩٧٤ محمود ياسين وحسين فهمي ويوسف شعبان وصلاح السعدني ونجوى إبراهيم.

“العمر لحظة”

يحكي الفيلم عن الجانب الآخر في حياة الصحفية نعمت وتحديدا مع زوجها رئيس التحرير الذي يعيش حياة اللهو والترف، والذي يدعو في مقالاته إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل.

الفيلم إنتاج عام ١٩٧٨ للكاتب يوسف السباعي وسيناريو وجيه نجيب وحوار عطية محمد، وبطولة ماجدة وأحمد مظهر وناهد شريف ونبيلة عبيد.

“أبناء الصمت”

تبدأ أحداث الفيلم في الثاني والعشرين من أكتوبر عام ١٩٦٧ عندما أغرق المصريون المدمرة الإسرائيلية إيلات، وضرب العدو الإسرائيلي مدينة الزيتية بالسويس، وحرب الاستنزاف وحتى ملحمة العبور وتحطيم خط برليف.

الفيلم من إخراج محمد راضي وقصة مجيد طوبيا وبطولة أحمد زكي والسيد راضي وسيد زيان ونور الشريف ومحمود مرسي وميرفت أمين، من إنتاج عام ١٩٧٤.

“الوفاء العظيم”

أنتج الفيلم الذي قام ببطولته كل من الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين وكمال الشناوي عام ١٩٧٤، من تأليف فيصل ندا وإخراج حلمي رفلة.

“حكايات الغريب”

يعبر الفيلم عن الفترة بين حرب ١٩٦٧ وحرب أكتوبر ١٩٧٣ من خلال البطل عبد الرحمن الذي يجسد دوره محمود الجندي، الذي بدأت تصرفاته يظهر عليها الانهزامية والاستسلام بعد الحرب الأولى، إلى أن يحدث العبور ويبدأ في الوقوف مدافعا عن وطنه ويبذل روحه ودمه فداء له.

الفيلم للمخرجة إنعام محمد علي وقصة الكاتب جمال الغيطاني، وبطولة محمود الجندي ومحمد منير وحسين الإمام وشريف منير، وإنتاج ١٩٩٢.

“بدور”

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج بعد الحرب بعام وتحديدا عام ١٩٧٤ نجلاء فتحي ومحمود ياسين ومجدي وهبة، من تأليف وإخراج نادر جلال.

“إعدام ميت”

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يحكي الفيلم عن منصور الطوبي العميل للمخابرات الإسرائيلية الذي حكم عليه بالإعدام، وتستغل المخابرات المصرية الشبه بينه وبين الضابط المصري عز الدين الذي ينتحل شخصيته ويكون عليه عبء معرفة أسرار المفاعل الذري الإسرائيلي ديمونه.

قام ببطولة الفيلم الذي أنتج عام ١٩٨٥ محمود عبد العزيز وفريد شوقي ويحيى الفخراني وليلى علوي وبوسي.

“الطريق إلى إيلات”

يتناول الفيلم البطولات التي قام بها سلاح البحرية المصري في تدمير السفن الحربية الإسرائيلية وميناء إيلات الحربي الإسرائيلي.

الفيلم للمخرجة إنعام محمد علي، وسيناريو وحوار فايز غالي، ومن إنتاج عام ١٩٩٣، وبطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي وصلاح ذو الفقار وناصر سيف ومادلين طبر ومحمد سعد.

“يوم الكرامة”

أُنتج الفيلم في عام ٢٠٠٤، ويتحدث عن دور القوات البحرية المصرية في الفترة التي تلت حرب ١٩٦٧، بطولة أحمد عز وسمية الخشاب وخالد أبو النجا ومحمد رياض وياسر جلال ومحمود قابيل.

“أيام السادات”

يحكي الفيلم قصة حياة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات “بطل الحرب والسلام” بجانب حديثه عن حرب أكتوبر والانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري.

“حائط البطولات”

هو فيلم مصري من إنتاج شركة «قطاع الإنتاج» لعام 1999، ومن إخراج محمد راضي وقصة إبراهيم رشاد وسيناريو وحوار مصطفى بدر ومحمد راضي وإبراهيم رشاد، وقام ببطولته كل من محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وحنان ترك وخالد النبوي وعايدة عبد العزيز ومجدي كامل وندى بسيوني ومها أحمد وبهاء ثروت وخليل مرسي وحجاج عبد العظيم وسميرة محسن وثريا إبراهيم وغسان مطر ومحمد خيري وطارق النهري وغادة إبراهيم وأحمد دياب.

والفيلم من إنتاج عادل حسني بالاشتراك مع التليفزيون المصري ووصلت ميزانية الإنتاجية في ذلك الوقت إلى ‏16‏ مليون جنيه‏.

منع الرئيس الأسبق حسني مبارك الفيلم من العرض لمدة 12 عاماً قيل لأن الفيلم كان يتحدث عن سلاح الدفاع الجوي، وهو يرفض ذلك.

“الكتيبة 418”

هو فيلم مصري أنتج بجهود مجموعة من الشباب المصري المهتم بتوثيق التاريخ الحربي المصري، الفيلم مدته ساعة ونصف الساعة، ويتناول بطولة الكتيبة 418 دفاع جوي في «بورسعيد»، وتصديها للهجوم الجوي الإسرائيلي على مدار 8 أيام من القتال والفيلم من إخراج وليد ساري.

“أسد سيناء”

تدور قصة الفيلم حول إحدى بطولات حرب أكتوبر، لشخصية البطل سيد زكريا، الذى لُقِّب بـ «أسد سينا»، وذلك بعدما حاصره الإسرائيليون بكتيبة صاعقة لقتله. الفيلم تم تصويره فى أماكن حربية حقيقية محاكاة للأحداث، مثل مدرسة أنشاص ومدرسة الصاعقة وغيرهما من الأماكن العسكرية والصحراوية.

الفيلم بطولة مشتركة تجمع بين عمرو رمزى ورامى وحيد وعادل عبد العال وعمرو رجب ومجموعة من الشباب، والفيلم من تأليف عادل عبد العال وعمرو الدالى، ويحمل توقيع المخرج حسن السيد.

البطل سيد زكريا خليل هو جندى مصرى من سلاح المظلات المصرى وهو البطل الحقيقي لقصة الفليم، أحد شهداء حرب أكتوبر 1973، استطاع وحده إيقاف كتيبة كاملة من الجيش الإسرائيلى، وذلك بعد استشهاد كل كتيبته فى المعركة، وقد استُشهِد البطل فى الحرب وظل فى عداد المفقودين فى حرب أكتوبر ولا تُعرف عنه أيّة معلومات، حتى اعترف بها جندى إسرائيلى شارك فى الحرب، وذلك فى حفل للدبلوماسيين، وقام بتقدم متعلقاته التى احتفظ بها طوال هذه الفترة إلى السفارة المصرية فى ذلك الوقت.

“53 دقيقة”

هو فيلم مصري يتم التحضير له حاليا، ويستعد النجم أحمد عز للمشاركة في دور البطولة، حيث يجسد شخصية دور المقدم مجدى كمال قائد السرب 46 مقاتلات،الذي شارك في معركة المنصورة ضمن أسراب جوية عديدة أصبحت فيما بعد عيدا للقوات الجوية المصرية.

ويقوم «عز» بجلسات عمل مع الأبطال الحقيقيين للمعركة للوقوف علي التفاصيل الفنية والنفسية الخاصة بالطيارين أثناء القتال ضمن التحضيرات التفصيلية للفيلم.

53 دقيقة مرشح له العديد من نجوم الصف الأول المصريين والعرب، والعديد من الشباب في إنتاج مصري إماراتى مشترك ضخم لم يسبق له مثيل في المنطقة العربية.

“الممر”

من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.