أهل الفن يتفاعلون مع أزمة «مصطفى أبو تورتة».. وأمينة تتطوع لإحياء حفل زفاف نهال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شغلت قصة نهال، وخطيبها السابق مصطفى، الشهير باسم مصطفى أبو تورتة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد سعات قليلة من نشر نهال قصة ندالة مصطفى وهروبه من حفل الخطوبة وسرقته تورتة الحفل بدعوى مرض خاله.

وحرص عدد من النجوم على التعليق على الواقعة بطرافة واستغل بعضهم ايفهات من أعماله الفنية الشهيرة.

محمد هنيدي

علق الفنان المصري محمد هنيدي على الواقعة بطريقة ساخرة، وقال عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: “‏والله كان فيه تورته هموت عليها”، مستعينا بايفه شهير من فيلمه “عندليب الدقي” والذي قال فيه: “كان في زتونة كنت هموت عليها”.

كريم عبدالعزيز

الفنان المصري كريم عبدالعزيز، نشر صورة بصحبة الفنان ماجد الكدواني وأمامهم أكثر من تورتة أثناء تعاقده على فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، وعلق عليها قائلا: ” اللي معاه تورتة يا جماعة اليومين دول يحافظ عليها”.

ساندي

Advertisements

الفنانة المصرية ساندي، لم تفوت الأمر ونشىرت صورة لها وهي ترتدي فستان الزفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة، “أنا بفكر أعمل فرح ومجيبش تورته لا خاله يتعب ولا حاجة”.

إسعاد يونس

ونشرت أيضا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس صورة لها، من داخل كواليس تصوير حلقة ببرنامجها “صاحبة السعادة”، وأمامها تورتة على الترابيزة، وعلقت قائلة: “التورته دي بتاعتي أنا اللي جيباها، أصلها بقت تهمه اليومين دول”.

المطربة أمينة

علقت المطربة الشعبية أمينة، على الواقعة ووجهت رسالة إلى نهال، قالت فيها: “البنت القمر دي أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة.. والحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللى جاى عندى.. ياريت تعرفوها”.

دار الإفتاء

كما أطلقت دار الإفتاء المصرية، فتوى على الواقعة أكدت من خلالها أن الشبكة من حق العريس طالما لم يعقد على زوجته وذلك سواء كان الانفصال منه أو منها.

يذكر أن مصطفى، كان قد أجل فقرة تقديم الشبكة حتى نهاية الحفل، وبعدها انسحب هو وعائلته مدعيا مرض خاله وترك عروسه وعائلتها داخل القاعة وقام بسرقة تورتة الحفل وفقا لتصريحات نهال.