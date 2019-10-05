شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Seberg بعد غد بفعاليات مهرجان Mill Valley Film Festival والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم "Seberg" بعد غد الإثنين ضمن فعاليات مهرجان " Mill Valley Film Festival " والذي تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور طاقم عمل الفيلم.

تدور الأحداث عن قصة حقيقية حول الممثلة جين سيبيرج التي كانت مستهدفة فى أواخر الستينيات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بدور السينما الأمريكية في 13 ديسمبر المقبل، بينما يعرض في ألمانيا فى 26 مارس 2020.

فيلم " Seberg" من إخراج بنديكت أندروس، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أرزهم كريستين ستيوارت ومارجاريت كالي وأنطوني ماكي وستيفان روت وروبين توماس وكولم مياني، وجيمس جوردان وغيرهم، ومدة عرض الفيلم ساعة ونصف.