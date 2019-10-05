شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طوابير على عروض أفلام مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثانى من مهرجان مالمو للسينما العربية المقام فى السويد فى دورته التاسعة، حضورا كثيفا وطوابير على عروض الأفلام سواء القصيرة والوثائقية والطويلة، إضافة لعروض الأفلام المصرية ومنها شوكة وسكينة والضيف والفارس والأميرة وغيرها من الأفلام العربية.

المهرجان يحتفى بالسينما التونسية كضيف شرف الدورة، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التى تلقى الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.

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وشهد حفل افتتاح المهرجان، أمس الجمعة، عرض فيلم "فى عينيا" إخراج نجيب بلقاضى وإنتاج عماد مرزوق وبطولة نضال السعدى وإدريس خروبى وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسى يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته وذلك كفيلم افتتاح.

ويعتبر مهرجان مالمو المهرجان السينمائى العربى الأكبر والأكثر شهرة فى أوروبا والوحيد فى الدول الإسكندنافية، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 وهو المهرجان الذى يرأسه المخرج محمد قبلاوى.