شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة HULU تكشف ملامح الموسم الثالث من مسلسل Marvel's Runaways..رعب×أكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة HULU الامريكية عن الملامح الأولى للموسم الثالث والجديد من مسلسل الرعب والأثارة Marvel's Runaways، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 13 ديسمبر المقبل.

مسلسل Marvel's Runaways يدور حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marve الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الازمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.



بوستر الموسم الجديد

المسلسل من بطولة رينزي فيليز، ليريكا أوكانو، فرجينيا جاردنر، اريلا بارر، جريج سولكين، أليجرا أكوستا، كيفن وايزمان، انجيل باركر، ريان ساندز، آني فرشينج، كيب باردو، ومن تأليف ستيفاني سافاج، وجوش شوارتز.