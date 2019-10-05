شكرا لقرائتكم خبر عن "على سور الأزبكية".. جمال بخيت ينتهى من تسجيل 50 حلقة لبرنامج إذاعى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر جمال بخيت من تسجيل 50 حلقة إذاعية من برنامج ثقافى بعنوان (سور الأزبكية)، حيث يستضيف الشاعر فى كل حلقة أحد الرموز من مختلف المجالات سواء فى الأدب أو الفكر والدبلوماسية والطب والفن، بهدف تسليط الضوء على كتاب عربى أو عالمى أثر فى حياته.

البرنامج من إخراج حاتم السيد، كما وضع لحن التتر الفنان محمد ضياء الذى يغنيه المطرب الشاب عمر حبيب.

ومن بين ضيوف البرنامج الدكتور محمد غنيم الذى يتحدث عن كتاب (عصر العلم) للدكتور أحمد زويل، والسفيرة مشيرة خطاب التى تتحدث عن كتاب (فاروق ملكا) للكاتبة لميس جابر، وخالد جمال عبد الناصر الذى يتحدث عن كتاب (عبد الناصر وأفريقيا) لمحمد فائق، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الذى يتحدث عن (رباعية السويس) لمحمد حسنين هيكل، والفنان راجح داود الذى يتحدث عن كتاب (مذكرات الارقش) لميخائيل نعيمة.