شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم The Healer بمهرجان مالمو: العالم أجمع يؤمن بالسحر والشعوذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان مالمو للسينما العربية عرض الفيلم "أمباركة - The Healer"، وهو فيلم مغربى من إخراج محمد زين الدين.

وقدم الناقد أحمد شوقى q and A بعد عرض الفيلم لمناقشته مع الجمهور، حيث قال المخرج محمد زين الدين إن المدينة التى صور فيها الفيلم بالمغرب هى واحدة من أبطال الفيلم، مؤكدا أن السحر والشعوذة ليست فى المغرب فقط، وإنما العالم كله أصبح يؤمن بالسحر والشعوذة، موضحا أن العمل لا يدعو لذلك.

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وكان المخرج محمد قبلاوى، رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية، افتتح سوقا ومنتدى المهرجان وهو منصة فريدة من نوعها لصناعات السينما فى الشمال الأوروبى والعالم العربى، وتهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك، وفرص التوزيع يجمع المنتدى بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين فى الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية.

فيما عقد مهرجان مالمو للسينما العربية جلسة نقاش أدارها الناقد المصرى أحمد شوقى، حيث حدث فيها طارق بن شعبان وسليم بن شيخ حول تاريخ السينما التونسية، عندما قدم المخرج عمار الخليفى فيلم "الفجر" عام 1966 ليكون أول فيلم روائى تونسى طويل، ومقارنة ذلك الوقت باليوم وبعد 53 عامًا صارت فيه السينما التونسية حاضرة فى كافة المهرجانات الدولية بصورة ملفتة، وصارت هى الصناعة العربية الأبرز والأكثر استدامة فى تقديم مواهب واعدة وأفلام متميزة باستمرار ودون توقف، حيث تتناول الجلسة السينما بين ماضى حديث نسبيًا وحاضر مزدهر ومستقبل يستحق الرهان عليه.