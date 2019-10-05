شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عرض الفيلم التونسى فتوى بمهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان مالمو للسينما العربية، فى دورته التاسعة، عرض الفيلم التونسى "فتوى"، بحضور مخرج الفيلم، وهو الفيلم الذى حصل على 17 جائزة أثناء مشاركته فى المهرجانات الدولية والعربية، وهى 4 جوائز من مهرجان تونس السينمائى؛ أفضل سيناريو، أفضل ديكور، أفضل ممثل، وأفضل ممثلة فى دور مساعد، جائزة أفضل فيلم روائى من المهرجان الدولى للسينما والمواد السمع بصرية ببروندى، جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى فى مهرجان القاهرة السينمائى، الجائزة الكبرى من مهرجان المغرب السينمائى بمدينة وجدة وجائزة الشراع الذهبى من مهرجان زنجبار السينمائى الدولى بتنزانيا.

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وسبق ذلك جائزتان فى أيام قرطاج السينمائية أفضل ممثل والتانيت الذهبى لأفضل فيلم، و3 جوائز من مهرجان فسباكو؛ جائزة الاتحاد الأفريقى، وتنويه خاص من لجنة التحكيم، وجائزة الحصان الفضى، ونال جائزة سمير فريد الخاصة بلجنة التحكيم فى مهرجان خريبكة، جائزة أفضل مخرج من مهرجان كيمولوس السينمائى الدولى، وجائزة أفضل ممثل من المهرجان الدولى للسينما "آراء من أفريقيا"، والجائزة الفضية فى مهرجان جنيف.

وتدور أحداث الفيلم حول إبراهيم، تونسى مقيم بفرنسا يعود إلى تونس لحضور جنازة ابنه الذى لقى مصرعه فى حادث دراجة نارية يكتشف إبراهيم أن الشاب مروان، ابنه، كان ينشط فى خلية إسلامية متشددة فيسعى للتعرف على الأشخاص الذين غسلوا دماغه يفضى به الأمر إلى الشك فى نتائج الأبحاث حول ظروف وفاته، والفيلم من تأليف وإخراج محمود بن محمود، وبطولة أحمد الحفيان، غالية بنعلى، وسارة الحناشي. وشهد الفيلم تقديم q and A بحضور محمود بن محمود مخرج الفيلم، والذى قدمته مروة أبو عيش.