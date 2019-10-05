شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. ترافيس سكوت يطلق كليب Highest In The Room والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النجم العالمي ترافيس سكوت كليب جديد حمل اسم " Highest In The Room " وذلك بعد ساعات من إعلان انفصاله عن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر . و قد شارك ترافيس سكوت البالغ من العمر ( 28 عاما ) في إخراج كليب " Highest In The Room " مع ديف مايرز . واستطاع كليب " Highest In The Room " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ9.5 مليون مشاهدة خلال يوم ونصف من إطلاق الكليب علي قناة ترافيس سكوت الشخصية علي موقع للفيديو الشهير " يوتيوب" . يذكر أن انفصال ترافيس سكوت عن النجمة و المليارديرة كيلي جينر أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية حيث تصدر الثنائي أهم و أشهر المواقع الفنية و الصحف العالمية . Advertisements

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