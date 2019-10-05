شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للأفلام العربية بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، المقرر إقامته فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، عن تولى الفنانة لبلبة رئاسة لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية الطويلة.





وجاء ذلك استنادا للتاريخ الفني الكبير الذي تتمتع به لبلبة، والتي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و16 مهرجانا عربيا أيضا، كما حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة من أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي فى باريس، والجائزة نفسها فى مهرجان "كل أفريقيا" بكيب تاون – جنوب أفريقيا عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة".

كما يذخر تاريخها بالعديد من الأعمال الفنية، حيث قامت ببطولة 85 فيلما من أهمها فيلم "ليلة ساخنة"، "جنة الشياطين"، "عصابة حمادة وتوتو"، "معالي الوزير"، "إسكندرية نيويورك"، "الآخر"، و"حسن ومرقص"، وعملت أيضا بالغناء ولها 268 أغنية منها 30 أغنية للطفل.





كما تضم لجنة التحكيم المنتج التونسي علي الزعيم، والذي عمل كنائب لوزير الثقافة ورئيس مكتب السينما بتونس والمدير السابق لمهرجان قرطاج لأكثر من 8 دورات حقق خلالها نجاحًا ملحوظًا.

والفنانة المغربية فاطمة خير التي قدمت العديد من الأدوار في المسلسلات والأفلام، وحصلت من خلالها على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة في مهرجانات "دمشق، جوهانسبورج، البحرين، خريبكة" كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية و المحلية.

Advertisements

اللجنة تضم أيضا الفنان والمخرج العراقي جمال أمين الحسنى الذي عمل في العديد من المؤسسات الفنية الدولية كمخرج وممثل ومونتير ومصور، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية مثل الجائزة الفضية في مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون عام 1997، وجائزة أوسكار أفضل ممثل عام 2016 من مهرجان كام السينمائي في البرازيل، والجائزة نفسها من مهرجان القدس السينمائي عام 2017 عن فيلم "الكعكة الصفراء".





والفنانة السورية ليلى جبر والتي سبق لها المشاركة كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات، وقدمت العديد من الأدوار المهمة في الدراما والسينما، ومن البحرين الناقدة منصورة الجمري التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للسينما، وشاركت كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات الدولية و المحلية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي.

والمخرجة السودانية سارة جاد الله جبارة، والتي تخرجت من معهد القاهرة للسينما عام 1984، وأخرجت عددا من أفلام الرسوم المتحركة للتليفزيون السوداني، والوثائقية، كما أخرجت فيلمين روائيين هما "مسكون" و "عابد النور". و آخر أفلامها الروائية القصيرة بعنوان "البؤساء"، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجانات زنجبار السينمائي ونيجيريا السينمائي وكمبالا السينمائي.

من ناحية أخرى يعقد مهرجان الإسكندریة السينمائي مؤتمرا صحفيا بعد غد الإثنين في الواحدة ظهرا بفندق شيراتون المنتزة بمدينة الإسكندرية للكشف عن تفاصيل دورته الـ35.