ريم البارودي تنشر صورا من احتفال زينة بعيد ميلاد ابنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ريم البارودي مجموعة صور عبر حسابها من احتفال زينة بعيد ميلاد ابنيها زين وعز.

ولم يظهر أي من الطفلين في الصور، إذ ظهرت والدتيهما زينة وشقيقتها ياسمين، وبعض أصدقاء وأقارب زينة.



وعلقت ريم على الصور: "عيد ميلاد سعيد لأكثر تؤام جميل عز وزين"، ووجهت رسالة لزينة قائلة: "كل سنة وعز وزين بألف خير وصحة وسعادة، عقبال لما تفرحي بيهم وتشوفيهم أحن وأطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينة".



كانت الفنانة زينة قد حصلت على تأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.