بدون رامي مالك.. الكشف عن البوستر الأول لفيلم "BOND 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصراي:

كشفت الشركة المنتجة لأخر أجزاء سلسلة جيمس بوند الشهيرة "بوند 25"، اليوم السبت عن البوستر الأول للفيلم، وذلك عبر حسابها على تويتر.

وتصدر الأفيش منفردًا النجم الإنجليزي دانيال كريج، بينما غاب عنه النجم ذو الأصول المصرية رامي مالك، كذلك النجمة الفرنسية ليا سيدو.

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وحمل البوستر شعار "لا وقت للموت".

وتتبع قصة الجزء الخامس والعشرين، شخصية العميل جيمس بوند (دانيال كريج) الذي أصبح خارج الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ويتغير هذا الحال عندما يحضر صديقه في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فيليكس ليتر (جيفري رايت) طالبا المساعدة، تكون مهمتهما هي إنقاذ عالم مختطف، وهو ما يجعله في مواجهة مميتة مع شرير غامض (رامي مالك) مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في أبريل 2020.

يشارك في بطولة الفيلك كل من نيل بورفيس، وروبرت وايد، وسكوت بيرنز، ورالف فاينز.