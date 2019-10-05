فيديو| سميرة سعيد تضم السورية أريج لفريقها في "THE VOICE"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: ضمت الفنانة سميرة سعيد المتسابقة السورية أريج إيشوع لفريقها، في ثالث حلقات برنامج اكتشاف المواهب "the voice". غنت أريج في الحلقة "مستنياك" للفنانة عزيزة جلال. أشادت الفنانة سميرة سعيد بالمتسابقة، وقالت: "الله على الإحساس، صوتك هادئ ودخل القلب". الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وأعضاء الموسم الجديد هم: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".

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