فيديو| أول تعليق من شهيرة بعد ظهورها بشعر مستعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة شهيرة عن ظهورها مؤخرًا بشعر مستعار، خاصة بعد ارتدائها للحجاب، واعتزالها الفن لفترة تزيد عن 20 عاما.

وقالت شهيرة، في تصريحات صحفية : " إنها تهتم بما يقال عنها ولا تدير ظهرها للانتقادات، موضحة أنها تهتم لجمهورها كثيرا، ولكن في النهاية لا تستطيع أن ترضي جميع الأشخاص والأهم أن يكون الإنسان راض عن نفسه".

يذكر أن شهيرة شاركت مؤخرًا في احتفالية خاصة لخبير البواريك ألكسندر ترنبول في مصر، وظهرت بباروكة صفراء، كما ظهرت معها النجمة سهير رمزي مرتدية باروكة أخرى.

الجدير بالذكر أن شهيرة قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في أكثر من مناسبة دون حجاب.