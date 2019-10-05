في ثالث حلقات "The Voice".. متسابقة صعيدية تخطف قلب حماقي ويضمها لفريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اختار الفنان محمد حماقي المتسابقة أسماء الشريف للانضمام إلى فريقه، في ثالث حلقات برنامج المواهب " THE VOICE"، التي تعرض حاليًا على شاشة "إم بي سي مصر".

وغنت أسماء أغنية " سلم علي" ، ونالت أسماء إعجاب لجنة التحكيم، فيما لم يستدر لها سوى الفنان محمد حماقي وأهداها وردة.

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فيما عبرت أسماء عن سعادتها باختيار حماقي لها، مؤكدة أن حلم الغناء كان يراودها منذ الطفولة، وأن مشاركتها في هذا البرنامج شجعها على استكمال حلمها.

وتواجد مع أسماء في الحلقة، والدها الذي دعمها لتحقيق هذا الحلم، كذلك شقيقها.

يذكر أن، الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "The voice "، انطلقت ثالث حلقاته اليوم السبت على شاشة "إم بي سي مصر"، وشارك في عضوية لجنة التحيكم كل من: "محمد حماقي، راغب علامة، وسميرة سعيد، وأحلام".