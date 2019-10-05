في ندوة "الخليج 365" .. بشرى والتميمي يكشفان أبرز ما حققته منصة الجونة السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - أدار الندوة: قسم الفن

حررها: ضياء مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

تحدثت الفنانة بشرى، رئيس غرفة العمليات بمهرجان السينمائي، وإنتشال التميمي، مدير المهرجان، عن منصة الجونة السينمائية، وما تقدمه للسينما العربية، خلال ندوة منظمي المهرجان بموقع الخليج 365.

وقالت بشرى إن منصة الجونة السينمائية مكونة من جسر الجونة السينمائي، ومنطلق السينما.

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وأضافت أن الجسر هدفه تبادل الخبرات وإجراء ندوات ومحادثات وحوارات مع النجوم، متابعة: "السنة ديه رسول بوكتي الحاصل على الأوسكار قدم ندوة عن الصوت، وندوة أخرى عن الفرق بين الأفلام الروائية والوثائقية، ونقطة التقاء بين صانع الفيلم والخبرة التي تساعده، إلى أن نصل به إلى الدعم المادي".

وتابعت: "المنصة تخلق جسر بين أصحاب المشاريع وشركات الإنتاج، ومؤسسات غير سينمائية ترى أن قضيتها ممكن تصل من خلال الأفلام".

واستطردت: "احنا مش سوق بعد للأفلام، لكن بحكم الحالة والوضع القائم أصبحنا سوق، نقطة التقاء بين ناس فيجرى الاتفاق على مشاريع او بيع مشاريع وأفلام".

من جانبه، قال إنتشال التميمي إن منطلق الجونة السينمائي شيء فريد، ونجاح للمنصة فقد قدمت في الدورة الأولى 60 ألف دولار، والثانية قدمت 150 ألف دولار، والثالثة 250 ألف دولار، وهذا يعتبر أرقام كبيرة جدا، وناتج عن قدرة المهرجان جذب كبيرة".

وتابع: "7 من 10 دعمها المهرجان ذهبت إلى مهرجانات كبرى مثل برلين وكان وتورنتو وسان سباستيان، وتخلي المشاريع تأتي، والداعمين يأتون، ليس فقط جذب الأفلام والمشاريع، ولكن جذب صناع السينما ونحن في شهر سبتمبر الملء بالأفلام، ورغم ذلك 100 خبير سينمائي دولي يشكلون حالة غنا، الأموال مفيدة، لكن لجنة التحكيم وخبراء ومنتجين وموزعين يقدمون إضافة لهذه المشاريع".