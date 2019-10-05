صحف بريطانية كبيرة مهددة بالإغلاق.. بسبب الأمير هاري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أكتوبر 2019 10:43 مساءً - أضحت عددٌ من الصحف البريطانية الشهيرة ، مهددة بالاغلاق ، بسبب الامير هاري الذي يقود مع زوجته ميغان ماركل حملةً قضائيةً ضد عدد من تلك الصحف ..حيث رفع الأمير هاري دعوى قضائية على ناشري صحيفتي "الصن" و"ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.



وتأتي خطوة الأمير هاري دوق ساسكس بعد أيام من اتخاذه وميغان إجراءً قانونياً ضد صحيفة مختلفة، ردا على ما وصفه "تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.



وكان الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه، في فضيحة هزت إمبراطورية صحف قطب الإعلام روبرت مردوخ، وأدت إلى إغلاق صحيفته نيوز أوف ذا وورلد في 2011.



وقالت متحدثة باسم الأمير هاري: "رفعت دعاوى باسم دوق ساكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بإلتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني". وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.