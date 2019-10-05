شاهد.. ريهام أيمن برفقة شريف رمزي بجوار برج إيفيل

تألقت الفنانة ريهام أيمن بإطلالة فرنسية أثناء رحلتها مع زوجها الفنان شريف رمزي، حيث نشرت بعض الصور التي تجمعهما ببعض، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهر شريف وريهام من خلال الصور بجوار برج إيفيل في فرنسا. يذكر أن الفنانة ريهام أيمن شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "موجة حارة"، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج محمد ياسين، وبطولة كل من أحمد حداد، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، إياد نصار، خالد سليم، بثينة كامل، بيومي فؤاد، تامر نبيل، جيهان فاضل، حسن حرب، حنان سليمان، درة، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، تامر نبيل، جيهان فاضل، حسن حرب، حنان سليمان، درة، دينا الشربيني، رانيا يوسف ، رمزي لينر، سارة سلامة، سامي مغاوري، سيد رجب، صبا مبارك، عمر حسن يوسف، محمد أبو الوفا، محمد فريد، محمد فهيم، مدحت صالح، معالي زايد، ياسمين الرئيس، ياسر علي ماهر، هالة فاخر، هنا شيحة. Advertisements

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