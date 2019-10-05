تكريم لبني عبد العزيز في الدورة الثالثة لمهرجان الأفرو صيني

قررت إدارة الدورة الثالثة من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر، تكريم النجمة المصرية الكبيرة لبنى عبد العزيز، وذلك عن مجمل أعمالها وإبداعاتها في المجال الفني والسينمائي.

وتقام الدورة الثالثة من مهرجان الأفروصينى في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمحافظة أسوان تزامنًا مع إعلان رئيس حمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة، و وزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها، وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضًا في أجندة فاعلياتها و وزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية، بهدف دعم العلاقات المصرية الأفريقية والصينية

على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانًا لأهل أسوان.

يذكر أن لبني عبد العزيز ممثلة مصرية، خريجة الجامعة الأمريكية، ثم أكملت دراستها العليا فحصلت على الماجسـتير في التمثيل مـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة، و لهـا العديـد من الأدوار الهامة في السـينما المصرية التي عنيت بالمرأة وقضايا فئات المجتمع المصري.

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وكان من أشهر أعمالها فيلم "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ وفيلم "عروس النيل"، لذلك يتم تكريمها في بلد النيل.

وقدمت لأول مرة مسلسل إذاعي بعنوان "الوسادة لا

تزال خالية" وهو استكمالًا لأحداث فيلم "الوسادة الخالية"، يزخر مشوارها الفني أعمال ما بين السينما، التليفزيون والراديو والذي قدمت فيه برنامجها الأشهر "العمه لولو"، كمـا لمـع أسـمها مـن خلال كتاباتهـا الصحفيـة فـي الأهرام ويكلي، والتـي تعني بمشـاكل وقضايا من جميع انحـاء العالم وخاصة أفريقيا.

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الأفروصينى في الفترة من 27 الي 31 اكتوبر المقبل بمحافظة اسوان تزامنا مع اعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثقافة وزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي. وكذلك محافظة اسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.