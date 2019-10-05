صور.. رانيا يوسف في افتتاح مهرجان آرهوس للسينما العربية بالدنمارك

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لها من افتتاح مهرجان آرهوس للسينما العربية في الدنمارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت رانيا من خلالها متألقة بإطلالة ساحرة مرتدية جاكيت فرو أسود، وفستانا ذهبيا.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "مملكة إبليس"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من غادة عادل، رانيا يوسف، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم،محمود الليثي، صبري فواز، خالد أنور، محمد جمعة.
وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي، داخل حارة شعبية خلال فترة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة حدوقة فتحي إبليس سابقًا وذلك من خلال الكشف عن العلاقات فيما بينهم وتفاصيل حياتهم اليومية في ذلك الفترة.
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