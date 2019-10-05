شاهد.. محمد رمضان يكشف تفاصيل أغنيته الجديدة "السلطان"

نشر الفنان محمد رمضان صور له وهو يعلن الحركة الرسمية للكليب الجديد الذي يستعد لتصويره "السلطان" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
وعلق رمضان على الصورة: "الحركة الرسمية لأغنية السلطان وجاري الإستعداد لتصوير الكليب في مراكش نهاية الأسبوع الحالي ان شاء الله المغرب ثقة في الله نجاح".
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان
فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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