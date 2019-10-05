فيديو.. محمد السالم وأحمد السلطان يطرحان "عراق الهيبة"

طرح الفنان محمد السالم أغنية عراقية بعنوان "عراق الهيبة"، عبر قناة الريماس الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وشاركه في الغناء الفنان أحمد السلطان. وأغنية "عراق الهيبة" من كلمات حسين الميالي، وألحان محمد السالم، وتوزيع عثمان عبود. Advertisements يذكر أن الفنان محمد السالم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "أبويا بويا"، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. بعنوان "أبويا بويا"، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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