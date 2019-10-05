شاهد.. تامر عاشور يوجه رسالة خاصة لجمهوره

أحيا الفنان تامر عاشور مساء أمس الجمعة حفلًا غنائيا في نادي الرواد بالعاشر من رمضان.
ووجه تامر رسالة للجمهور وإدارة النادي عقب انتهاء الحفل من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام" ونشر صور الحفل وعلق قائلا عليها : أشكر كل القائمين على الحفل امبارح من تنظيم لإدارة النادي لقرقتي الموسيقيه وإداره اعمالي وبشكر
كان تامر عاشور أعلن خطوبته من دارين حلمي ملكة جمال الكون لعام 2019 و يذكر ان اخر البوم قدمه النجم هو ايام و حقق نجاحا كبيرا
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