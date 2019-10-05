اليوم.. عرض «الممر» على شاشة التليفزيون المصرى بمناسبة الاحتفالات

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية إهداء عدد من الأعمال للعرض على شاشات قنوات التلفزيون المصرى الأرضية والفضائية فى اطار الحفاظ على دور التليفزيون المصرى فى نشر الوعى الوطنى فى المناسبات المرتبطة بالمجتمع المصرى. هذا و قد وافق التلفزيون المصرى على قبول الإهداء.

و صرح تامر مرسى رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أن المجموعة أهدت عملين تمتلك حقوق عرضهما فى مصر هما: الفيلم الوثائقى «مصر من السما – الجزء الأول» والذى يسرد مراحل مختلفة من حياة مصر وذلك للعرض على احدى قنوات التلفزيون المصرى و ذلك يوم الأحد السادس من اكتوبر – كما اهدت المجموعة عرض فيلم «الممر» إنتاج 2019 من إخراج وتأليف شريف عرفة وبطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس وذلك للعرض على إحدى القنوات الأرضية من قنوات التلفزيون المصرى يوم الأحد 6 اكتوبر ويعاد عرضه مرة أخرى على إحدى قنوات التلفزيون المصرى الفضائية وذلك يوم الجمعة 11 من اكتوبر 2019» كما أثنى الأستاذ تامر مرسى على دور التليفزيون المصرى فى زيادة الوعى وترسيخ القيم والمبادئ المصرية.