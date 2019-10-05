شاهد.. لطيفة توجه رسالة لوالدتها بعد شفائها

وجهت الفنانة لطيفة رسالة لوالدتها بعد خروجها من المستشفى، حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأعربت لطيفة عن ساعدتها لعودة والدتها إلى المنزل، متمنية لها الصحة، Advertisements قائلة: "‏الف حمد وشكر لله سبحانه والف حمدالله على سلامتك يا ميمتى الغاليه انتى الدنيا ومافيها نورتى البيت يا عمرى كله.. الحمدلله". قائلة: "‏الف حمد وشكر لله سبحانه والف حمدالله على سلامتك يا ميمتى الغاليه انتى الدنيا ومافيها نورتى البيت يا عمرى كله.. الحمدلله". يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليبا بعنوان "أمي"، وهو من إخراج أحمد جمال، والأغنية من كلمات أحمد سامي، و رامي جمال الدين، وألحان وتوزيع إسلام صبري.

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