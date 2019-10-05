شاهد.. رسالة إلهام شاهين لصابرين بمناسبة عيد ميلادها

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها بالفنانة صابرين تهنئها بمناسبة عيد ميلادها، وعلقت عليها قائلة:كل سنة و إنتى طيبة حبيبتى صابرين الصديقة الطيبة الجدعة.. يارب دايماً متألقة وناجحة وفي فرحة و صحة وراحة بال. حبيبتى صابرين الصديقة الطيبة الجدعة.. يارب دايماً متألقة وناجحة وفي فرحة و صحة وراحة بال.

يذكر ان اخر عمل درامى شاركت فيه النجمة هو مسلسل ليالى الحلمية الجزء السادس تأليف أيمن بهجت قمر عمرو محمود ياسين و اخراج مجدى او عميرة

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