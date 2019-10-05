خاص- هكذا تمضي ريتا حايك “آخر أيام الصيفية”

يبدو أن موسم الصيف والسياحة والاستجمام لم ينته بعد بالنسبة للممثلة المميزة ريتا حايك، التي تعطي كل وقتها حاليًا لزوجها وابنها، بعيدًا عن ضغوطات العمل والتصوير، قبل ان يعود موسم التحضير للاعمال الدرامية المقبلة، لتضطر للابتعاد قليلاً او الانشغال عنهما لبعض الوقت، كي تقدّم للجمهور عملاً مميزًا وتمثيلاً محترفًا كما عودتنا في كل اعمالها السابقة.

موقع “الخليج 365” تواصل مع “حايك” للوقوف عند آخر تحضيراتها واعمالها المقبلة، فأشارت الى انها لا زالت في المراحل الاولى من الاطلاع على الاعمال ولم تقرر بعد على عمل معين، لكن في المستقبل القريب اي بعد اقل من شهر تكون كافة الامور توضحت بالنسبة لها واتخذت قرارها بخوض تجارب جديدة، واعدة ان تكشف عن كل جديد عبر موقع “الخليج 365”.

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في المقابل، كان لا بد ان نسأل ريتا عما اذا كانت تتابع اي من الاعمال والمسلسلات التي تعرض حاليًا على الشاشة وتحصد نسبة متابعة عالية، الا انها اشارت الى انها وبسبب الوقت الذي تمضيه برفقة عائلتها وتنقلهم المستمر بين بيروت والمناطق الجبلية للاستمتاع بوقتهم قبل عودة فصل الشتاء وما يحمله من تعب وتحضير واعمال مختلفة، فلا يتسنى لها الوقت لمتابعة اي من الاعمال الجديدة.

اذا، غياب النجمة ريتا حايك عن الاضواء والشاشات الصغيرة حاليًا مرتبط بسبب عائلي، وهي ستعود قريبًا وتشارك متابعيها بكل نشاطاتها الجديدة وتشوّقهم لأعمالها القادمة.