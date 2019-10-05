شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية انجي خوري وقمر من الصور الفاضحة للخطف واتهامات آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت عارضة الأزياء إنجي خوري وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً من خلال فيديو نشرته لايف، وفاجأت مشاهديها بأنها تعرضت للضرب والتعدي من قبل المطرب آدم عبر وصلة طويلة من الردح، أكدت فيها أن آدم اختطفها وضربها مما عرضها لإصابات عديدة فى أماكن مختلفة من جسدها.



إنجي خوري وقمر

إنجي خوري لم تتوقف عند تلك الاتهامات لـ آدم وإنما وجهت أصابع الاتهام خلال الفيديو إلى الفنانة قمر، التى اشتهرت عبر وسائل السوشيال ميديا من خلال الصور التى يصنفها كثيرون على أنها فاضحة وجريئة إلى حد كبير.

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إنجي خوري

إنجي خوري أوضحت أن سبب اختطافها من قبل المطرب آدم هو زوجته السابقة وطليقته قمر، وفقاً لما ذكرته في الفيديو، التى أكدت خلاله أن آدم اختطفها فى بيروت بسبب خلاف نشبت بينها وبين قمر، وهو الأمر الذى جعله يعذبها إلى حد كبير كما ظهر فى شكل الكدمات التي نشرتها عبر خاصية الاستوري لفترة طويلة، وأكدت أيضاً أن آدم هددها بأمور أخرى.



إنجي خوري وقمر وآدم

الخلاف الذى نشب بين إنجي خوري وآدم أثار تفاعلا كبيرا من قبل رواد السوشيال ميديا ممن استغربوا هذا الأمر وانقسموا ما بين فئة استغربت القصة بأكملها، نظراً لأن آدم لا يتمتع بعلاقة طيبة مع طليقته قمر بالشكل الذى يدفعه للتدخل فى أزمة بينها وبين شخص آخر حتي تصل لهذا الحد، نظراً لأنه حينما انفصل عن قمر وصفته بأنه مدمن كما اتهمها بأبشع التهم، وعلى جانب آخر رأى البعض إمكانية حدوث الأمر، خاصة مع عدم خروج المطرب آدم حتى الآن بأى تصريح يتطرق فيه إلى الأمر.