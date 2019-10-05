شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بانتصارات أكتوبر.. عروض مسرحية بالمجان فى 4 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن بيت المسرح يحتفي مع الشعب المصري بانتصارات حرب أكتوبرالمجيدة، حيث يقدم البيت الفني للمسرح غدا الأحد 3 عروض مسرحية واحتفالية خاصة وحفلات غنائية بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر بالمجان بـ 4 محافظات هم القاهرة والاسكندرية والفيوم وجنوب سيناء، بالإضافة إلى عروض تقدم خصيصا بهذه المناسبة على مدار شهر أكتوبر، كما يتضمن الاحتفاء بذكرى أكتوبر المجيدة عرض فيلم " اعرف جيشك" والذي تم إنتاجه بالتعاون مع قناة DMC قبل جميع العروض المسرحية يوم ٦ أكتوبر.

و أضاف "مختار" إن بيت المسرح يقدم يوم 6 أكتوبر بالمجان احتفالية "يوم النصر" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وهي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع، على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية في تمام الثامنة مساء.

و تقدم فرقة مسرح الساحة عرض "صحينا يا سينا" من تأليف خميس عز العرب و إخراج عصام الشويخ في تمام الثامنة مساء بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب، أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم فقرات غنائية لأعضاء الفرقة في تمام الثامنة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، و تقدم فرقة المسرح الحديث عرضيها أمر تكليف بقصر ثقافة الفيوم بالفيوم من تأليف عيسى جمال و اخراج باسم قناوي في تمام الثامنة مساء ، و"ولاد البلد" من تأليف مصطفى سليم وإخراج محمد الشرقاوي بقصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء في تمام الثانية عشر ظهرا.

وعلى مدار شهرأكتوبر تقدم فرقة مسرح الطليعة عرض "كأنك تراه" من تأليف نسمة سمير وإخراج ماهرمحمود بمركز شباب الجزيرة في تمام الثامنة مساء أيام ١٠،١١،١٢ أكتوبر الجاري، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض" عبور و انتصار" من تأليف و إخراج محمد الخولي على مسرح السلام بشارع القصر العيني ابتداء من يوم السبت الموافق ١٢ أكتوبر في تمام السابعة مساء .

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