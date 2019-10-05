تراند اليوم : حقيقة وفاة ماهر عصام بسبب انفعاله خلال مشاهدة مبارة مصر

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل ماهر عصام، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 5 أكتوبر من عام 1979، وتوفي في يونيو 2018.

وأشيع بعد رحيله العام الماضي أنه توفى متأثرا بانفعاله خلال مشاهدة إحدى المباريات منتخب مصر في كاس العالم، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته على الفور.

لكن “صبري” شقيق الفنان ماهر عصام، كشف حقيقة الوفاة المفاجئة لـ ماهر عصام نافيا هذه الرواية، وقائلًا: “شقيقي كان يعاني من تعب شديد أثر حادث تمركزت إصابته في الدماغ، والتي دفعته للابتعاد عّن الفن لفترة طويلة”.

وأضاف شقيق ماهر عصام في تصريحات تلفزيونية: “أخى تعرض لتعب مفاجئ وشديد نقل على أثره إلى المستشفى وتوفي في الحال”.