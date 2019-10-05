تراند اليوم : من الجبهة إلي الإنتاج الإعلامي .. فنانين ضحوا بأنفسهم لتطهير سيناء

كتبت – أميرة علي

تحل علينا غدا ذكري السادس من أكتوبر ،الحرب التي أعادت الأرض والكرامة للمصريين بعد الهجوم الغادر من الكيان الصهيوني ،في 5 يونيو 1967،والتي جاء بعدها إستعادة الهمم من رجال القوات المسلحة خلال بناء الجيش المصري من جديد ،وبدأ مرحلة حرب الإستنزاف التي راح ضحيتها الشهيد عبد المنعم رياض.

وننشر في التقرير التالي أبرز النجوم المشاركين في حرب أكتوبر :

لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب، من أبناء محافظة بني سويف، ولكن انتقل مع عائلته إلى الإسكندرية بسبب عمل والده، وقضى في الجيش 6 سنوات، شارك خلالها في حرب 1973، حيث كان مجندا في «الكتيبة ٢٦» أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.

وظل «لبيب» متواجدا على الجبهة إلى أن سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم في فبراير 1974، وكتب «لبيب» الذي كان يمتلك موهبة الكتابة ويعشق الأدب كتاب بعنوان «الكتيبة ٢٦» الموجود في الأسواق حاليا، وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، ويتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973م وحتى فبراير 1974م، واهتم فيه بحكايات الجنود أثناء الحرب، وكيف كان النصر هو الأمل الذي يعيشون من أجله، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975.

وكان لـ«لبيب» آراء حول كثير من الأفلام التي تم تقديمها عن حرب أكتوبر، إذ لم تعبر عن روح القتال في أكتوبر، وظهرت الحرب فيها كأنها جملة اعتراضية داخل الفيلم.

وبدأت قصة «لبيب» في حرب أكتوبر كجندي مقاتل مع النكسة؛ حيث انضم لمعسكر خاص بالشئون المعنوية أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وكانت مهمته تجميع الشاردين من الجنود بعد قرار سحب القوات من سيناء، واصطحابهم إلى معسكر في القنطرة غرب أُعد لهذا الغرض، ولم يشارك في حرب الاستنزاف إلى أن قامت حرب أكتوبر، والتي كان أثناءها يقضي فترة تجنيده بالقوات المسلحة في «الكتيبة 26» والتي استولت على نقطتي الملاحظة والمسحورة في خط بارليف.

محمود الجندي

شارك الفنان محمود الجندي، في حرب السادس من أكتوبر، وقضى 7 سنوات في الخدمة العسكرية، قدم خلالها الكثير من التضحيات، وعبر «الجندي» مرارا عن استيائه على شباب مصر هذه الأيام لأنهم لا يعرفوا شيئا عن الحرب ويعيشوا في دنيا منعزلة، وكذا عدم وجود أي عمل فني جيد يجسد انتصار أكتوبر.

ودائما ما يروي محمود الجندي، في أحاديثه التلفزيونية، أنه رغم مرور سنوات طويلة على حرب أكتوبر إلا أنه مازال يتذكر جيداً ما حدث ولا يمكن أن ينسى استشهاد زملائه أمام عينه، ولديه قصص كثيرة تحتاج ساعات لسردها بكافة التفاصيل كما أنه لا يمكن أن ينسى فرحة الجنود والشعب بالانتصار العظيم.

ويروي «الجندي»، أن اللحظة التي لا يمكن أن ينساها، هو مشهد مطار «فايد» وأزمة الثغرة التي حدثت، فقد كانت تلك المرحلة من أصعب اللحظات التي رأها في الحرب حيث كانوا كجنود بين مرحلة الشك واليقين ولا يعرفون ماذا يحدث تحديدا.

أحمد بدير

شارك أيضا الفنان أحمد بدير في حرب أكتوبر، ودائما ما يروي في أحاديثه الإعلامية قصة أحد المجندين ممن كانوا معه على الجبهة، وأبلغه بوصيته قبل استشهاده بإبلاغ أهله ألا يأخذون عزاءه إلا بعد تحرير مصر، وبالفعل قام «بدير» بنقل الوصية إلى أهل الشهيد.

أحمد فؤاد سليم

وشارك أيضا في حرب أكتوبر الفنان أحمد فؤاد سليم، وفور حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالجيش، وكان من جنود قوات الدفاع الجوي في هذا التوقيت وقوات الفرقة الثامنة على جبهة القتال ويحمل رتبة شاويش وقتها، وتحدث كثيراً عن بطولات الدفاع الجوى في ردع الطيران الإسرائيلي.

أحمد فؤاد سليم يؤكد أن مشاركته في الحرب جعلته يتعرف على العديد من القصص الإنسانية التي يصلح تحويلها إلى أعمال فنية ومنها قصة استشهاد صديقه سيد أبو العباس، الذي توفى قبل أن يعلم أن زوجته حامل في طفلها الأول وتحقيق الحلم الذي كان يتمناه حيث لم ينجبان رغم مرور عدة سنوات على زواجهما.

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أحمد عبد الوارث

وشارك من الفنانين أيضا أحمد عبد الوارث، والذي ولد في 18 أكتوبر 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية في التليفزيون من خلال مسلسل «هروب» إخراج نيازي مصطفى، وتم تكريمه من نقابة المهن التمثيلية بالاشتراك مع السيرك القومي لاشتراكه في حرب أكتوبر.

خليل مرسي

كما شارك في حرب أكتوبر الفنان خليل مرسي، والذي رحل عن عالمنا في 2014 عقب تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ داخل مستشفى السلام الدولي، وهو ممثل وأكاديمي مسرحي مثل في المسرح والتلفزيون والسينما.

حسن العدل

شارك في حرب أكتوبر، وحصل على بكالوريوس معهد الكفاية الانتاجية عام 1972، وعمل في المسرح والسينما، وأهم مسرحياته: «لن تسقط القدس – في عز الضهر – عجبي – رقصة سالومي الأخيرة»، ومن المسلسلات مذكرات زوج معاصر، والمرأة في الإسلام، والخيانة والرجل الذي فكر.

عبد الله حنفي

من الفنانين الذين شاركوا في حرب أكتوبر، وتوفى في 2015 عن عمر يناهز 61 عاما في إحدى المستشفيات بحي الدقي، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وحصل على نجمة سيناء لكونه أحد أبطال حرب أكتوبر 1973.

سامي عبد الحليم

ممثل مصري شارك في حرب أكتوبر، وقدم العديد من الأدوار المساعدة في التليفزيون والمسرح، ومن أهم مسلسلاته: «خالتي صفية والدير، أم كلثوم، قاسم أمين، السيرة العاشورية»، كما مثل في مسرحيات «الجوكر، طبيب رغم أنفه، عطية اﻹرهابية».

حمادة إمام

لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك والمعلق الشهير حمادة إمام الذي تخرج من الكلية الحربية، وعمل ضابطًا بالقوات المسلحة، ليكون أحد المشاركين في حرب أكتوبر، وأحيل إلى المعاش برتبة عقيد.