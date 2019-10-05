شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب المصري "شعبان عبدالرحيم" يهاجم قناة الجزيرة القطرية والان مع التفاصيل

هاجم المطرب المصري المثير للجدل شعبان عبد الرحيم "قناة الجزيرة القطرية"، بسبب ما اعتبره تحريضًا على بلاده، واتهمها بأنها منبع الخيانة والإرهاب، على حد قوله.

جاء ذلك في أغنية للفنان شعبولا يقول فيها: الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة.. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة.. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة.. كلها أخبار فبركة وفيديوهات مضروبة.. الجزيرة الإرهابية وتميم عميل العصر مبقاش وراهم حاجة إلا التحريض على مصر.. حتة هاشتاغ من عيل نفخوه وخلوه مرسوم.. عملوا الحرامي زعيم وخلاص نسيوا المرحوم“.

وكان شعبان عبد الرحيم قد طرح الشهر الماضي أغنية هاجم فيها الفنان الهارب محمد علي، بعنوان ”الشعب المصرى وجيشه إيد واحدة بجد بجد“.