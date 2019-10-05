رسالة مؤثرة من لطيفة التونسية لوالدتها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت النجمة لطيفة التونسية رسالة مؤثرة جدًا لوالدتها، بعد أن تعافت من الأزمة الصحية التي ألمّت بها، وذلك من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت لطيفة صورة لها مع والدتها في المنزل تمنت لها في تعليقها عليها، دوام الصحة فكتبت: “الف حمد وشكر لله سبحانه والف حمدالله على سلامتك يا ميمتى الغاليه انتى الدنيا ومافيها نورتى البيت يا عمرى كله. الحمدلله”.
تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تنشغل منذ فترة بالعمل على ألبومها الغنائي الجدبد وكانت قد وعدت الجمهور بعمل يحمل مفاجآت فنية كبيرة.
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