دنيا سمير غانم تفقد الكثير من وزنها والجمهور: “كفاية ريجيم!” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم، عبر حسابها على “إنستجرام”، صورًا لها بإطلالة أنيقة، حيث تألقت بفستان نيلي براق بتصميم ضيق أظهر نحافتها.

ورغم تميز هذه الإطلالة، لفتت دنيا الأنظار بشكل وجهها حيث رأى بعض المتابعين أن خسارة الوزن أثرت على ملامحها.

وعلّق متابع: “كفاية رجيم لو سمحت، أحبك” ، وأضاف آخر: “دنيا بلاش تنحفي أكتر حبوبة كنتي أحلى بكتير”، وقال آخر: “لازم وجهك يملأ قليلاً أصبحت نحيفة أكثر من اللازم”.

يذكر أن دنيا سمير غانم، شاركت بالسباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بدل الحدوتة ٣” والذي يعد مسلسلا ذا فكرة جديدة، حيث يتم عرض كل ١٠ أيام قصة مختلفة عما قبلها، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، شيماء سيف، محمد أوتاكا، وعمرو وهبة، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الخلفاوي.