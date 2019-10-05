مدرب بني ياس يعلق على احتساب 4 ركلات جزاء أمام الوحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الألماني وينفريد شايفر، المدير الفني لبني ياس الإماراتي، عن سعادته عقب الانتصار على الوحدة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، مشيرا إلى أن ركلات الجزاء الأربع التي احتسبت في اللقاء جميعها صحيحة.

وحقق السماوي انتصارا مهما على الوحدة بنتيجة 4-3 في مباراة شهدت تألق المهاجم الإسباني بيدرو كوندي الذي أحرز بدوره 4 أهداف "سوبر هاتريك".

وقال وينفريد شايفر، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "رأيت جميع ركلات الجزاء التي احتسبت في مواجهة الوحدة، وأرى أنها صحيحة".

وتابع: "بالنسبة للمباراة، فإنني سعيد للغاية بالنتيجة التي حققناها أمام الوحدة، ولكني كنت حائرا بعض الشيء بسبب عدد ركلات الجزاء المحتسبة خلال المباراة، ربما كانت صحيحة بنهاية الأمر، رغم أنني لا أفهم كيف احتُسبت ركلتا جزاء ضدنا دون اللجوء لتقنية الفيديو، وفي الركلة الثالثة لجأ الحكم للفيديو واحتسبها للوحدة."

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وأضاف: "بشكل عام أنا سعيد بأداء فريقي، وأود أن أشكر جميع المشجعين الذين جاءوا لدعم بني ياس أمام الوحدة."

وأتم: "لقد قمنا بخطوة كبيرة هذا الموسم، وهذا ليس بالأمر الهين، لأننا ارتكبنا العديد من الأخطاء بفقدنا الكثير من الكرات."

الجدير بالذكر أن بني ياس يحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط عقب انتصاره على الوحدة.