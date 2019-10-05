القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعجب إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة الإماراتي من القرارات التحكيمية الناتجة عن تقنية الفيديو المطبقة في دوري الخليج العربي، متسائلا: "ماذا تفعل تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي؟".
وشهدت مباراة بني ياس وضيفه الوحدة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض ٤-٣، لغطا كبيرا بسبب بعض القرارات التحكيمية حيث شهدت المواجهة حالتي طرد و٤ ركلات جزاء.
وأكد مطر -في تصريحات لـ"العين الرياضية"- أن هناك علامة استفهام كبيرة حول طريقة تطبيق تقنية الفيديو والقرارات التي تنتج عنها.
وتأتي تصريحات مطر بعد ساعات من الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به نادي العين على حكم مباراة فريقه ضد الشارقة مساء الخميس، بسبب ما سماه الأخطاء التحكيمية خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الشارقة بنتيجة 3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر إسماعيل مطر: لا أعرف وظيفة تقنية الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.