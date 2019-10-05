إسماعيل مطر: لا أعرف وظيفة تقنية الفيديو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعجب إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة الإماراتي من القرارات التحكيمية الناتجة عن تقنية الفيديو المطبقة في دوري الخليج العربي، متسائلا: "ماذا تفعل تقنية الفيديو في دوري الخليج العربي؟".

وشهدت مباراة بني ياس وضيفه الوحدة في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض ٤-٣، لغطا كبيرا بسبب بعض القرارات التحكيمية حيث شهدت المواجهة حالتي طرد و٤ ركلات جزاء.

وأكد مطر -في تصريحات لـ"العين الرياضية"- أن هناك علامة استفهام كبيرة حول طريقة تطبيق تقنية الفيديو والقرارات التي تنتج عنها.

وتأتي تصريحات مطر بعد ساعات من الاحتجاج الرسمي الذي تقدم به نادي العين على حكم مباراة فريقه ضد الشارقة مساء الخميس، بسبب ما سماه الأخطاء التحكيمية خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الشارقة بنتيجة 3-2.