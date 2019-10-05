باسل خياط: أداء هذا الممثل المذهل يضعنا جميعنا عند مفترق طرق

عبّر النجم باسل خياط عن اعجابه الشديد بفيلم “الجوكر” وبأداء النجم “يواكين فينيكس” الذي يجسد شخصية الجوكر.

الفيلم، الذي بدأ عرضه في صالات السينما، جذب “خياط” الذي عبّر بتعليق عن اعجابه بالفيلم وبأداء نجمه “فينيكس” وذلك بعد مشاهدته للفيلم حيث أكد ان بعد فيلم الجوكر ليس ما قبله. وقال: “الجوكر .. يضعنا جميعنا عند مفترق طرق.. من بعد الجوكر ليس كما قبله.. صمت واحترام في حضرت أدائه المذهل“.

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ويجسد يواكين فينيكس شخصية الجوكر، حيث وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري لكنه مرعب حيث يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

وترتبط شخصية الجوكر بحادث إطلاق نار جماعي في إحدى دور العرض في أورورا بولاية كولورادو في عام 2012 أثناء عرض فيلم ”صعود فارس الظلام“ (ذا دارك نايت رايزز). وعبرت أسر بعض الضحايا عن قلقها بشأن الفيلم الجديد الذي لن يعرض في المجمع السينمائي في أورورا.

ولا شك في ان تعليق “خياط” حول أداء النجم يواكين فينيكس المذهل في الفيلم، عندما قال “الجوكر .. يضعنا جميعنا عند مفترق طرق”، يؤشر الى نوعية الأدوار التي سيقدمها في المستقبل خاصة بعدما أدّى في رمضان الفائت شخصية “الكاتب يونس جبران” في مسلسل “الكاتب” حيث لعب دوراً مركباً وصعباً وفيه الكثير من التعقيد وحظي الدور على اعجاب الجمهور.

نذكر ان “خياط” يستعد لمشروع جديد عبارة عن مسلسل درامي يتألف من 10 حلقات، من كتابة اياد ابوالشامات واخراج رامي حنا، وهو مأخوذ عن “فورما” اجنبي، يجمع بين التشويق والغموض والاثارة وغيرها من العوامل التي تشدّ الجمهور وتجذب المشاهدين لمتابعة حلقاته كافة، على ان يكون العمل جاهزاً للعرض أواخر هذا العام، انتاج ايغل فيلمز.