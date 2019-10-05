خاص- التعليق الأول لـ نوال الزغبي حول تسريب أغنيتها.. وماذا قالت عن علاقتها مع اليسا؟

The Talent برنامج تطبيقي رقمي الأول من نوعه في العالم، أطلقته مؤخراً شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. هذا البرنامج يُعنى باكتشاف المواهب عبر الإنترنت ويعطي للمشتركين من مختلف دول العالم العربي فرصة تحقيق حلمهم للوصول إلى النجوميّة والعالميّة بسهولة.

وكغيره من برامج الهواة، يضم برنامج The Talent لجنة تحكيم، مؤلفة من عدد من النجوم والفنانين بين لبنان والعالم العربي، حيث تتربع على رأس اللجنضة النجمة الذهبية نوال الزغبي، التي لُقبت بـ”ذهبية لجنة التحكيم”، الى جانب الفنان اللبناني طوني أبو جودة، الملحن المصري محمد رحيم، الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني والمذيع السعودي فيصل الزهراني.

يوم أمس، عقدت شركة روتانا مؤتمرا صحافيا للحديث عن برنامج The Talent، حضرته النجمة الذهبية نوال الزغبي بالاضافة الى المدير التنفيذي للشؤون الفنية وادارة اعمال الفنانين في شركة روتانا شربل ضومط، المدير التنفيذي لادارة التسويق في شركة روتانا حبيب رحال، والمدير التنفيذي في شركة InTouch مارك صوما، واهل الصحافة والاعلام.

وكعادتها، تألقت نوال باطلالتها، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض، مع تسريحة شعر انيقة وبسيطة في آن، مستعينة بمصفف الشعر فيكتور كيروز، أما المكياح فكان خفيفا يتلاءم مع ملابسها وبالتالي مع المناسبة التي تتواجد فيها. وقد لفتت الزغبي الانظال حيث اشاد الصحافيون بإطلالتها المميزة كالعادة.

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وخلال المؤتمر الصحفي، تحدثت نوال عن مشاركتها في البرنامج كونه جديد من نوعه ولأننا اليوم بتنا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، فالجمهور يحب هذا النوع من البرامج، كما أنها سعيدة بانضمامها الى لجنة التحكيم والمشاركة مع روتانا في هذا العمل، لافتة الى ان الوطن العربي مليء بالاصوات الرائعة والمواهب المميزة، ولكن يجب دعم هذه المواهب وهذا ما تقوم به شركة روتانا، والتي تعتبر من اهم شركات الانتاج التي ستحتضن هذه المواهب وتطلقهم الى عالم الشهرة والنجومية.

اما عن الصعوبات التي واجهتها في اختيارها للمواهب، فقد قالت نوال ان التجربة كانت ممتعة ومسلية جدا، وأُعجبت بعدد كبير من الاصوات، الا ان الصعوبة الوحيدة التي واجهتها كانت عندما يرسل المشتركون فيديوهات لهم وهم يقومون بالغناء اثناء قيادة السيارة، وهذا الامر ليس في مصلحتهم اذ ان جمل الصوت لا يبرز بالشكل الصحيح، وقد يؤدي الى ان يخسروا فرصة الانضمام الى البرنامج.

وفي سياق مختلف، سُئلت نوال عن موضوع تسريب أغنيتها الجديدة وانتشارها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين انها التزمت الصمت ولم تعلّق على الموضوع، فقالت: “صُعقت عندما تم تسريب الاغنية وحاولنا جاهدين توقيفها، لكنها انتشرت بشكل كبير جدا وكانت ردة الفعل ايجابية ما يدل على نجاحها واعجاب الناس بها”.

من جهة أخر، وعن العلاقة التي تجمعها بالنجمة اليسا، خصوصًا بعد الخلاف الذي كان بينهما، اكدت نوال ان لا خلاف في الوقت الحالي مع اليسا، وكل ما في الامر انه كان هناك سوء تفاهم، وقد حاول البعض الاصطياد بالماء العكر، الا ان اليوم عادت الامور الى طبيعتها، خاتمة كلامها بالقول: “أهم شي ما في نوايا سيئة”.

وختم المؤتمر بقطع قالب الحلوى على وقع أغنيات النجمة الذهبية نوال الزغبي.