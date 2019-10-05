وديع الشيخ يتعرّض للإغماء على المسرح.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض الفنان اللبناني وديع الشيخ لحالة إغماء مفاجئة، أثناء إحيائه لحفل غنائي في بيروت مساء الجمعة.

وكان الشيخ قد شعر بدوار أثناء تواجده على المسرح، وهو ما أفقده توازنه وسقط على الأرض في حالة إغماء.

الموقف أصاب فرقة وديع الموسيقية بحالة من الارتباك، وسريعًا ما التفوا حوله لتقديم الإسعافات اللازمة له، حيث قام البعض منهم بحمله لمحاولة إفاقته.

وحتى هذه اللحظة لم تُصدر أي جهة خاصة بالفنان اللبناني وديع الشيخ أي منشور رسمي لتوضيح تطورات الحالة الصحية له بعد هذا الحادث.

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وكان الفنان اللبناني وديع الشيخ قد تعرّض لحادث قبل أيام إثر وقوعه عن "الجت سكي"، ما تسبّب في دخوله إلى المستشفى لعدة ساعات.

وفي التفاصيل، فقد عاد الفنان وديع الشيخ ظهر يوم السبت إلى لبنان بعد إحيائه حفلًا خارج بلده، ثم بدأ في تصوير حلقة جديدة مع الممثل وسام صباغ ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، فنجا بأعجوبة خلال الفقرة التي تضمّنت تصويره أثناء قيامه بهوايته المعتادة ألا وهي ركوب "الجت سكي".