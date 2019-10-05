سوزان نجم الدين تخرجُ عن صمتها وتردُّ على باسم ياخور بشأن "أكلناها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تقف الفنانة السورية سوزان نجم الدين صامتةً، أمام تكذيب مواطنها الفنان باسم ياخور لها، بشأن توجيهه دعوة لها لاستضافتها في برنامجه "أكلناها"، موضحةً أنه بالفعل وجّه لها دعوة وهي التي اعتذرت، وأنها تملك الدليل على صدق كلامها وهو تسجيل صوتي للمكالمة.

وقالت سوزان، في تسجيل صوتي لها: "في الحقيقة أنا كتير بسمع حكايات وقصص على اسمي ما برد.. لكن طلب مني كتير إني ارد على الزميل باسم ياخور واللي قال إنه ما اندعيت على البرنامج في نفس الوقت اللي أنا اندعيت فيه على البرنامج وهو بيعرف هالشي وصار بيننا عدة تليفونات وتم التنسيق بيننا عشان الوقت.. وأنا معي الفويس كامل اللي بيثبت هذا الشيء".

وأوضحت: "السبب الحقيقي وراء اعتذاري مو أني كنت بصور زي ما قلت في أحد البرامج احتراما للزميل باسم ياخور ولكن هو أنه مابيناسبني اكون في برنامج مبني على زرع الفتن والضغائن والتفرقة بين الفنانين السوريين".

واختتمت: "شوفنا النتائج كانت كتير سلبية في نفس الوقت اللي إحنا في سوريا محتاجين نكون مع بعض وإيد واحدة.. ونرجع الثقة للفن السوري والفنانين السوريين ونزرع المحبة التي فقدت".

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وكان الفنان السوري باسم ياخور قد كذّب سوزان نجم الدين التي قالت في أحد تصريحاتها خلال استضافتها ببرنامج إذاعي إنها ستذهب لبرنامج باسم ياخور، فقال: "مع احترامي الشديد لسوزان نجم الدين لكنها لم تُدعَ للبرنامج"، معلنًا أنه دعا كلًا من قُصي خولي وعابد فهد للحضور للبرنامج ولكنهما اعتذرا؛ لأنهما كانا بالفعل منشغلين.

وردّ على منتقدي برنامجه "أكلناها" الذي تسبّب في إحداث خلافات بينه وبين عدد من الفنانين إضافةً إلى إثارته الكثير من الجدل، وقال باسم في تصريحات تلفزيونية: "يعني برامج المجاملات ومسح الجوخ ما ملوا منها ومن يزعل من هذا الكلام حقه بس هي مشكلته".