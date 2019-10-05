ماذا قالت روان بن حسين لمُنتقدي ظهورها مع ناصيف زيتون؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفاشنيستا الكويتية الشّهيرة روان بن حسين، عن صمتها إزاء الانتقادات التي تعرّضت لها بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية "فارقوني" للنجم ناصيف زيتون، خاصةً أنها أدت بمشاهد جمالية ولم تفتعل أي أداء تمثيلي في الكليب، موضحةً أنها هي التي طلبت الظهور بهذا الشكل.

وكشفت روان بن حسين، في مقطع فيديو بثّته عبر "سناب شات": "أنا طلبت أن تكون المشاهد بيوتي شوتس لأنني بيوتي بلوغر أعرض مكياجًا وأدوات شعر، وأنا مش ممثلة أو موديل في كليب".

وأضافت "بن حسين": "ما راح أقدر أطلع في مشاهد تمثيل مع الفنان ولا يمكنني أن أطل كممثلة، فقررت أن تكون مشاهدي جمالية فقط مثلما أظهر عبر حسابي الخاص على إنستغرام أو في فوتو شوت".

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون، قد أعلن عن استعانته بالفاشنيستا الكويتية روان بن حسين، لتكون بطلة كليبه الجديد حيث نشر في الـ24 من سبتمبر الماضي عبر خاصيّة "الستوري" في حسابه الخاصّ على إنستغرام، فيديو تشويقيًا لأحدث أعماله.

Advertisements

وطرح ناصيف زيتون فيديو كليب أغنية "فارقوني" تزامنًا مع ذكرى يوم ميلاده الـ31، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي أغنية باللهجة العراقية من كلمات عدنان الأمير وألحان أدهم وتوزيع عمر صباغ، وحقّق الكليب ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة، وهو من إخراج بسام الترك وتم تصويره في منطقة حتا بمدينة دبي الإماراتية.

يُشار إلى أنَّ زيتون، طرح مؤخرًا 9 أغانٍ منفردة من ألبومه الجديد وهي "كرمال الله"، "ما بظن"، "أزمة ثقة"، "تكة"، "كل يوم بحبك"، "أنا معك"، "وصلك خبر"، و"سلمي"، وطرح مؤخرًا أغنية "فارقوني" باللهجة العراقية والتي حققت نسبة مشاهدة عالية جدًا في فترة قصيرة جدًا.