بطل فيلم "سيفان" يكشف حقيقة الإبادة العرقية للأرمن

أعلن المخرج سيف يوسف عن انتهاء تصوير فيلمه الجديد "سيفان" وهو من نوعية الافلام القصيرة ومن المنتظر أن يشارك في عدد من المهرجانات السينمائية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف القصة وبطل الفيلم أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شاهين الذي عاش في الخارج اكثر من ثلاثين عاماً وعاد الي القاهرة ليتقابل مع جارته سيفان وهي سيدة عجوزة من أصول أرمينية تعيش بمفردها.

وأضاف عاطف أنه من خلال احداث الفيلم نكتشف ان مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت في العالم ومازالت تحدث حنى الان .

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فيلم "سيفان" يضم كوكبة متميزة من الفنانين ومنهم ليلي عز العرب وعاطف عبداللطيف وأحمد مندي وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومنتج فني مينا فوزي وإشراف عام شمس ابو السعود ومهندس ديكور كريم عبد النعيم ومدير تصوير مايكل جورجي ومونتاج رامز عاطف وميكساج رفيق جورج واستايلست ايمان مصطفي موسيقي تصويرية طارق عامر وإخراج سيف يوسف.

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