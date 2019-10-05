عاصي الحلاني يعود للجمهور من جديد بفيديو من على الحصان

نشر الفنان والمطرب اللبناني عاصي الحلاني فيديو لأحد أغانيه، ويجمع الفيديو لقطات متنوعة من سيارته وأمام الشاطئ وفي البحر، ومشهد ركوبه الخيل.

وعلق “الحلاني” على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وظهر وهو يمتطي حصان عليه: “بحر المافي منو رجوع، ع رمل الشط الموجوع، دعساتن يالمتل جروج، عيوني عم تمليها دموع، ضاعت ايامي احترقت احلامي”.

وكان تعافى من إصابته إثر سقوطه من أعلى حصانه كما أعلن مدير أعماله عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق “يطمئن فارس الغناء العربي محبيه بأنه في صحة جيدة جدًا، و بأنه تعرض فقط لبعض الرضوض نتيجة سقوطه عن فرسه الذي تعثر ووقع أرضًا شاكرًا كل من يسأل عنه ليطمئن على صحته”.

وكان الفنان مصاب بكسر في إصبع بيده الشمال بالإضافة إلى خدوش، بحسب موقع قناة “lbc”، ومن جانبهم أصدقائه الفنانين، وجهوا لهم رسائل لدعمه، حيث كتبت النجمة أحلام:” بسم الله عليه ويشفيه عاصي الحلاني، سلامته الغالي طمنوني عليه”.

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وكتبت نوال الزغبي: “سلامة قلبك يا حبيب القلب وما بيقع إلا الشاطر.. تقوم بالسلامة”، وعلقت النجمة ديانا حداد: “الحمدلله على سلامة الفارس الفنان عاصي الحلاني.. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا خيي ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبينك”.

ومن جانبه قال مروان خوري: “ألف صحة وسلامة للفنان والأخ عاصي الحلاني ما بتستاهل إلا كل الخير”.

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