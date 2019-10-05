هيلتون كورنيش إسكندرة يستضيف متقال ومنعم ومحمد حسام ومريم خليفة ومجموعة مواهب في حفلات أكتوبر

يستعد فندق هيلتون كورنيش إسكندرية للدخول في برنامج حفلات أكتوبر 2019 ، حيث يستهل أولي حفلاته مع حجازي متقال والمطرب منعم ومحمد حسام نجم أراب أيدول ومريم خليفة ومجموعة من المواهب الشابة في سن الطفولة ، منهم محمد سمير والسيد محمد وخلود سامح ونداء مجدي وإسلام سامح ، حيث تتراةح أعمارهم ما بين 8 إلي 15 سنة ، وذلك يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 علي شاطيء الفندق ، تنظيم شركة بريك أرت للإنتاج الفني والإعلامي وتنظيم الحفلات .

كشف أحمد صدقي مدير عام الفندق أنه يرحب بكل ما هو يمثل مصر وأسمها وتاريخها ، سواء كانت إحتفالات غنائية أو مؤتمرات ثقافية ، وغيرها ، مشيرا إلي أن المساهمة في حب مصر تأتي ولو بمشاركة بسيطة أو جزء بسيط للتعبير عن ذلك ، موضحا أن هيلتون دائما ما تدعم هذه النوعية من الأنشطة والإحتفالات .

ومن جانبه أعرب الصحفي والإعلامي عادل مراد المسئول عن شركة بريك منظمة الحدث عن مدي سعادته البالغة في التعاون مع هيلتون كورنيش إسكندرية في مثل هذا الإحتفال ، موجها الشكر لكل النجوم المشاركين في الإحتفال ، لما بدر منهم ، وعن مدي إهتمامهم الشديد بالحضور في الإحتفال متبرعين بأجورهم في حب مصر .

وحول المسابقة الغنائية المقامة علي هامش الإحتفال كشف رامي أيوب مدير الحفلات بالفندق أنها ستكون في بداية الإحتفال لإخراج صاحب أو صاحبة الموهبة الحقيقية لتكريمه ، ورعايته من قبل شركة هيلتون ومنحه وسام شرف هيلتون .